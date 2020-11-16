Боярский прокомментировал слова Меладзе о съемках в «новогодних огоньках»

Москва, 16 ноября. Актер певец и телеведущий Михаил Боярский прокомментировал идею исполнителя Валерия Меладзе отказаться от съемок в новогодних программах.

Музыкант заявлял, что артисты должны отказаться от съемок в «новогодних огоньках», так как концерты запрещены связанными с пандемией коронавируса ограничительными мерами. Певец считает, что артистам из-за этого не стоит сниматься в праздничных шоу.

Боярский отметил, что не в курсе этой проблемы и у него «есть еще театр». Актер подчеркнул, что эта ситуация случилась в жизни впервые, и все пребывают в растерянности.

«Каждый думает, как может более правильно, так, чтобы не причинить другим вреда. Вот это единственное правило, которому должны следовать все мы: беречь ближних, вот и все», — сообщил Боярский в комментарии RT.

Ранее предложение Меладзе прокомментировал музыкант и композитор Юрий Лоза. По его словам, в «новогодних огоньках» «участвует одна и та же команда». Лоза пожаловался, что уже 15 лет не может показать свою новогоднюю песню ни в одной новогодней передаче, сообщает «Взгляд».

Композитор выразил уверенность, что призыв Меладзе не поддержат большинство артистов, так как понимают, что их место займут другие. Музыкант считает, что многие новогодние передачи снимаются за рубежом в режиме секретности задолго до Нового года.