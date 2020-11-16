Лещенко прокомментировал идею Меладзе бойкотировать новогодние съемки

Москва, 16 ноября. Певец Лев Лещенко прокомментировал идею коллеги Валерия Меладзе бойкотировать новогодние огоньки, предложив платить артистам гонорары.

Лещенко отметил, что отчасти Меладзе прав, однако призвал поставить вопрос по-иному.

«Может, не надо так ставить вопрос, может быть, есть смысл поставить вопрос по-другому, что если телевизионные съемки проходят, так люди должны за это получать просто какие-то гонорары, вот и все», — цитирует Лещенко телеканал «360».

Исполнитель назвал это рабочим моментом, «из которого не нужно делать никакого скандала».

По словам Лещенко, артисты не работают в бюджетной сфере и сами себя кормят. У многих из них нет поддержки от государства. Певец подчеркнул, что сейчас в России в бедственном положении находятся тысячи артистов.

Ранее лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин раскритиковал Меладзе за высказывания об участии в «новогодних огоньках». Политик отметил, что миллионы зрителей любят новогодние передачи, но певец хочет лишить людей праздника. По его мнению, требование Меладзе «находится на грани статьи Уголовного кодекса о призывах к массовым беспорядкам».

Артиста поддержал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, сообщает «Взгляд». По его словам, «всем дали возможность работать», тогда как «артистов отдали на заклание». Тем не менее Пригожин признал, что Меладзе «мало кто поддержит».