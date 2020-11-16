Кардиолог рассказала, как распознать аритмию на ранней стадии

Москва, 16 ноября. Кардиолог Наталья Гаврилюк рассказала о симптомах, которые помогут распознать аритмию на ранней стадии.

Врач отметила, что аритмия включает группу нарушений, в том числе разные варианты тахикардии, фибрилляцию и трепетание предсердий, экстрасистолию. Последняя выделяется сердечными перебоями и резкими грудными толчками. Иногда экстрасистолия характеризуется отсутствием ударов сердца.

«Иногда экстрасистолия отсутствием ударов, то есть ты ощущаешь, что удара как будто бы не было — должен был прийти, но его не было, потому что сердце сократилось внезапно, еще не наполнившись кровью», — цитирует Гаврилюк «Пятый канал».

Тахикардия зачастую проявляется ощущением дрожи в груди. Главным признаком фибрилляции предсердий врач назвала чувство, что сердце работает несимметрично и сокращается нерегулярно.

По словам Гаврилюк, диагностика сердечно-сосудистых заболеваний становится все лучше. Помимо медицинского оборудования на помощь врачам приходят девайсы, которые люди могут носить на запястье. Они позволяют заметить редкие нарушения ритма, которые появляются раз в месяц.

Кардиолог отметила, что с нарушением работы сердца связаны такие симптомы, как внезапная слабость, одышка, боли в груди, головокружение, обмороки и снижение давления.

Ранее российские ученые исследовали влияние структурных особенностей фиброза на работу сердца, что поможет в борьбе с опасными видами аритмии.