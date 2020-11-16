Ковальчук порадовала подписчиков эффектной фотографией

Москва, 16 ноября. Российская певица, экс-солистка «Блестящих» Юлия Ковальчук поразила своих фанатов новой фотографией. Снимок появился в Instagram-аккаунте артистки.

На фотографии Ковальчук одета в легкое серое платье, а ее образ дополняется большими серьгами с драгоценными камнями. В подписи под снимком она отметила, что вместе с фотографом сделала целую серию снимков, но все фотографии она не хочет публиковать, чтобы «растянуть удовольствие».

«И с одной стороны есть большое желание вызвать вас на определенную дискуссию, а с другой дать возможность в воскресенье вечером просто отдохнуть и улыбнуться при виде сочных красок», — обратилась к своим фанатам Ковальчук.

В ответ на это многие подписчики певицы отметили, что у артистки вышла удачная фотосессия.

«Шикарная девушка, таинственная фотосессия», «Юля, классное фото», «Роскошная», «Амазонка!», «Очень красивая фотография», «Красотка. Это ваше, ваш оттенок», — написали восхищенные фанаты.

Ранее Ковальчук отпраздновала 38-й день рождения и поделилась переживаниями с поклонниками. Звезда призналась, что пока для себя не разобралась, на какой она находится возрастной стадии.