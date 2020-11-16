Мужчина с подозрением на COVID-19 скончался в туалете госпиталя в Неаполе

Рим, 15 ноября. Очевидец снял на видео лежащий в туалете переполненной больничной палаты труп, погибший поступил в госпиталь Кардарелли в Неаполе с подозрением на COVID-19.

По данным СМИ, умерший ждал в переполненном приемном отделении реанимации очереди на тест. Сделавший запись пациент Розарио Ламоника сообщил, что в палате есть и другие умирающие пациенты.

«Эта женщина лежит в собственной моче и фекалиях, и мы не знаем, жива она или мертва. Вон та женщина, мы ничего не знаем», — отметил очевидец.

В органах здравоохранения заявили, что по факту смерти ведется расследование. Но министр иностранных дел Луиджи Ди Майо подчеркнул, что это лишь один из многих инцидентов.

Ламоника заявил, что снял видео, чтобы о происходящем знали люди.

«Когда я обратился за помощью, меня никто не слушал. Были и такие, кто сказал, что это не мое дело», — заявил Ламоника.

По данным Ди Майо, во многих районах Кампании и Неаполе ситуация «вышла из-под контроля». По его словам, видео из госпиталя Кардарелли шокирует.

«Жизнь каждого гражданина и право на здоровье являются приоритетом, который нужно отстаивать прежде всего. Если с этим не справляются местные власти, это должно сделать государство», — цитирует Ди Майо сайт «ИноСМИ.ру».

Министр отметил, что югу Италии грозит крах.

В начале ноября в Италии в связи с распространением коронавирусной инфекции ужесточили ограничительные меры. Власти страны ввели комендантский час.