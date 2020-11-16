Лондон, 15 ноября. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отправился на самоизоляцию из-за контакта с зараженным коронавирусом.

«Премьер-министр будет следовать инструкциям и ушел на самоизоляцию. Он продолжит работать на Даунинг-стрит, в том числе руководить ответными действиями правительства на пандемию коронавируса», — говорится в распространенном канцелярией главы правительства сообщении.

По данным канцелярии, Джонсон чувствует себя хорошо и симптомов COVID-19 не демонстрирует.

Инфекция за все время пандемии была обнаружена у ряда членов правительства Великобритании и королевской семьи.

Джонсона уже госпитализировали с коронавирусом в апреле. Премьер-министр провел больнице неделю, несколько дней находился в отделении интенсивной терапии.

Глава правительства вернулся к исполнению обязанностей 27 апреля и обратился к жителям королевства с заявлением.