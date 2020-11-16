Глава Минздрава Украины рассказал о позитивной стороне COVID-19

Киев, 15 ноября. Заражение коронавирусом позволяет врачу оценить протоколы лечения со стороны пациента, а также выявить недостатки и проблемы в системе здравоохранения.

Глава Минздрава Украины Максим Степанов 14 ноября сообщил, что он заразился коронавирусом и перешел в режим самоизоляции у себя дома. Он выложил у себя на странице в Facebook видеообращение, в котором заявил, что ему не нравится болеть, как и любому другому человеку. Несмотря на это, врач старается искать позитивные стороны в сложившейся ситуации.

«Я хочу пройти через свой COVID как обычный пациент. На собственном опыте оценить пути пациента и протоколы лечения. Сразу фиксировать все недостатки и проблемы, которые будут возникать, чтобы вместе с командой министерства здравоохранения очень быстро находить пути их решения», — говорится в сообщении Степанова.

По его словам, до заражения он оценивал ситуацию с COVID-19 только с точки зрения доктора. Теперь он старается использовать эту возможность, чтобы оценить ситуацию в качестве пациента.

Немного позже глава Минздрава Украины написал, что ему уже довелось столкнуться с первыми проблемами. Он утверждает, что сейчас на Украине нет возможности подписать декларацию с семейным врачом в формате онлайн. Об этом он узнал, позвонив на горячую линию COVID-19.