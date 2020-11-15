Артист Юрий Черкасов умер в возрасте 59 лет

Москва, 15 ноября. Заслуженный артист России Юрий Черкасов скончался в воскресенье в возрасте 59 лет. Об этом сообщили коллеги актера из театра им. Моссовета.

«Театр имени Моссовета с глубоким прискорбием сообщает, что 15 ноября 2020 года на 60-м году жизни скончался заслуженный артист России Юрий Вячеславович Черкасов», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте театра.

Коллеги актера также отметили, что отпевание состоится в понедельник, 16 ноября в Храме мучеников Флора и Лавра на Зацепе. Прощание запланировано на 17 ноября. Оно пройдет в стенах театра. После актера похоронят на Митинском кладбище.

Напомним, ранее в Москве скончался актер, режиссер, народный артист СССР Армен Джигарханян. В память о его таланте высказались многие коллеги. Так, Алексей Учитель в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» отметил, что кроме таланта и гениальности у Армена Джигарханяна присутствовала поразительная естественность как в жизни, так и на экране, и на сцене.