Лена Миро прокомментировала призыв Меладзе бойкотировать новогодние огоньки

Москва, 15 ноября. Лена Миро прокомментировала ситуацию с призывом певца Валерия Меладзе бойкотировать новогодние огоньки. Мнением блогер поделилась в «Живом журнале».

По словам Миро, звезды и продюсеры разделились на два лагеря. Одни, «движимые страхом не впихнуть свой пряник в ящик», раскритиковали предложение бойкотировать новогодние огоньки, другие — поддержали.

Блогер напомнила, что в партии «Коммунисты России» даже написали заявление в ГУВД Москвы «за призывы к саботажу».

Миро считает, что все это «чистой воды паразитизм». По ее мнению, и те, и другие сидят и думают, как бы «не работать по-настоящему».

«Одни предлагают бойкотировать ящик в жалкой надежде продавить власти на то, чтобы те разрешили им проводить концерты в разгар пандемии. Другие, согнувшись в глубоком поклоне, уверяют Эрнста и других телевизионных бонз в собственной лояльности и готовности работать бесплатно. Третьи требуют, чтобы государственные телеканалы платили им за выступление на голубых огоньках», — написала Миро.

По словам блогера, «настоящий артист» ни у кого никогда ничего не просит и востребован в профессии, а его песни «покупают и ждут».

Миро заявила, что ей жаль артистов, которые жалуются на бедственное положение. Но, по ее мнению, они пожинают плоды собственного непрофессионализма.

Ранее Меладзе прокомментировал собственный призыв бойкотировать новогодние шоу из-за отмененных концертов, сообщает «Царьград». Артист заявил, что ему надоело «сидеть и помалкивать». В то же время певец признал, что большинство звезд, вероятнее всего, примут участие в новогодних шоу.