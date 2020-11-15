Пасынок Джигарханяна может отсудить часть имущества у Цымбалюк-Романовской

Москва, 15 ноября. Пасынок экс-супруга актера Армена Джигарханяна может лишить пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую части доставшегося от мужа имущества.

Юрист Юрий Шель отметил, что если Джигарханян оставил завещание, то, «все лица будут наследниками» согласно его воле. Но если завещания нет, в права вступают наследники.

«В первую очередь, родители, но их нет, жена и дети. Детей по крови у него тоже не было, но есть пасынок, который был усыновлен. Он — наследник первой очереди», — рассказал в интервью сайту Teleprogramma.pro Юрий Шель.

Пасынок народного артиста СССР Степан может претендовать на нажитое Джигарханяном в повторном браке с актрисой Татьяной Власовой имущество. Кроме того, он может отсудить часть имущества, которое актер нажил в союзе с Цымбалюк-Романовской, отмечают в СМИ.

Утром 14 ноября Армен Джигарханян умер в возрасте 85 лет. Позже стало известно, что артист успел перед смертью оформить брак с бывшей супругой Татьяной Власовой.

Предварительную причину смерти Джигарханяна раскрыл источник из его окружения. По его словам, состояние здоровья актера обострилось на фоне ряда хронических заболеваний. Однако точную причину летального исхода поможет установить медицинская экспертиза. Друг Джигарханяна Артур Согомонян отметил, что Джигарханян долго и серьезно болел. Врачи упорно боролись за его жизнь, но в организме артиста начались необратимые процессы, и его сердце не выдержало.