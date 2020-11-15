Глава Волгодонска задержан по делу о хищении 16 млн рублей

Волгодонск, 15 ноября. Мэр Города Волгодонска Виктор Мельников, по некоторой информации, задержан по делу о хищении бюджетных средств, сообщает источник ФАН.

Чиновник задержан в качестве фигуранта дела о краже 16 миллионов рублей, выделенных на ремонт автомобильных дорог общего пользования. Уточняется, что акты о проделанных работах были подписаны, однако реконструкция проведена не была.

На данный момент официальной информации о задержании Мельникова от представителей региональной власти или правоохранительных органов не поступало.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что по версии следствия Мельников в 2017 году распорядился, чтобы директор департамента строительства и городского хозяйства Волгодонска подписал акты приемки работ по ремонту дорог, хотя фактически они выполнены не были, но при этом их полностью оплатили в размере 16 млн рублей.