Катя Лель трогательно рассказала о последней фотографии с Джигарханяном

Москва, 15 ноября. Певица Катя Лель разместила в своем Instagram фотографию с умершим актером Арменом Джигарханяном. Она вспомнила о трогательном знакомстве с легендарным актером.

Пост со словами соболезнования был опубликован в блоге Кати Лель 14 ноября. Она показала подписчикам фотографию с актером и отметила, что у Джигарханяна был неподражаемый тембр голоса. Позже она рассказала о том, как ей удалось познакомиться с артистом.

«Мы познакомились на премии, нас вместе награждали, я была удивлена, сколько в нем доброты и отношения нежного к другому поколению. Это все важно. Поверьте мне. Такие люди рождаются однажды в столетие. Это великий человек. Светлая ему память», — рассказала она в беседе с iReactor.

Она также отметила, что Джигарханян был не только знаковым, но и великим актером эпохи. По словам Кати Лель, он обладал голосом, который «услышишь и никогда не забудешь».

Армен Джигарханян умер на 86-м году жизни 14 ноября. Ранее воспоминаниями об актере с телеканалом «Санкт-Петербург» поделился Вениамин Смехов. Он отметил, что актер был «великаном отечественного кино».