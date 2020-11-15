Фанаты не узнали Лопыреву из-за чрезмерного фотошопа

Москва, 15 ноября. Российская телеведущая и модель Виктория Лопырева оказалась раскритикована своими фанатами. Подписчики осудили звезду за чрезмерную обработку фотографии.

Новый снимок появился в Instagram-аккаунте Лопыревой. На нем девушка запечатлена в легком платье и с распущенными волосами. Фотографию она подписала загадочно.

«Логика перенесет вас из пункта А в пункт Б. Воображение приведет вас куда угодно», — написала Лопырева.

Однако фанаты обратили внимание не на философские рассуждения звезды, а на неестественную обработку ее фотографии. Они заметили, что не узнали телеведущую.

«Вика, это вы?», «Ну и фотошоп», «Зачем так фотошопить? Это некрасиво и неестественно», «Не похожа здесь на себя», «Виктория, это не ты», Не похожа», «На себя не похожа. Зачем ? Что, от кредитов бегаете?», «Кто это?» — пишут фанаты с недоумением.

Ранее Лопырева вновь подогрела слухи о расставании с супругом, когда опубликовала архивные семейные фотографии. На опубликованных снимках она с мужем и сыном Марком позирует на морском курорте.