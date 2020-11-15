Глава Минтранса Савельев заболел COVID-19

Москва, 15 ноября. Новый глава Министерства транспорта РФ Виталий Савельев заразился коронавирусной инфекцией. Об этом журналистам в воскресенье сообщил представитель ведомства.

На данный момент чиновник ушел на самоизоляцию в соответствии с требованием Роспотребнадзора. Временно его обязанности будет исполнять первый заместитель министра Александр Нерадько.

Подробности о состоянии Савельева не сообщаются.

Напомним, ранее врач-эндокринолог Мариинской больницы, кандидат медицинских наук Сергей Иванов в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» рассказал, что коронавирус может повышать глюкозу в крови и вызывать сахарный диабет.