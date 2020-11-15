Гидрометцентр предупредил о природных аномалиях в России на будущей неделе

Москва, 15 ноября. Температура воздуха на европейской части территории РФ будет ниже нормы, сообщил руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

С аномальным теплом столкнутся жители азиатской территории России, температура будет на 12-20 градусов выше нормы. По словам Вильфанда, это очень большие показатели. На севере европейской части — на 4-8 градусов выше нормы.

В то же время в центре температура воздуха будет в пределах нормы. На юге европейской территории, в том числе в Ростовской области, Краснодарском крае, Ставрополье, Приволжском федеральном округе и на Урале, температура будет на 4-6 градусов ниже нормы.

Ранее Вильфанд предупредил, что россиян ожидает неоднородная, но более холодная зима, чем годом ранее.