Сборная РФ без Дзюбы проиграла команде Турции в Лиге наций

Стамбул, 15 ноября. Сборная России по футболу проиграла команде Турции в матче Лиги наций. Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу турецких футболистов.

Поединок прошел в Стамбуле. Россияне активно начали и открыли счет на 11-й минуте. Отличился Денис Черышев. Ход игры резко изменился, когда арбитр показал россиянину Андрею Семенову красную карточку. Сборная Турция воспользовалась численным преимуществом и до свистка на перерыв успела не только отыграться, но и выйти вперед.

Во втором тайме игрок турецкой команды забил третий гол. Отставание в счете сократил Далер Кузяев. До ничейного результата российская сборная не дотянула.

Главный тренер команды РФ Станислав Черчесов не взял на игру с Турцией нападающего Артема Дзюбу. Он принял это решение из-за инцидента с интимным видео, на кадрах которого фигурировал российский футболист.