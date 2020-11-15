Катерина Шпица восхитила поклонников фото в роскошном платье

Москва, 15 ноября. Актриса Катерина Шпица восхитила поклонников фотографией с эффектным декольте. Снимком звезда поделилась в соцсети Instagram.

Актриса предстала в романтичном образе. Для фотосессии звезда выбрала синее блестящее платье с дерзким глубоким декольте. Шпица дополнила образ легкими локонами и лаконичным макияжем.

В подписи к фотографии актриса порассуждала о мечтах.

«Вы умеете мечтать? Мне кажется, это стало сродни искусству в нашу эру прагматизма, планов, целей и KPI. Для меня «я мечтаю» не равно «я хочу». Я, кажется, совсем не мечтаю», — написала актриса.

Артистка признала, что хотела бы научиться мечтать «без рационализма, целеполагания, наотмашь».

Поклонникам понравился кадр из фотосессии Шпицы, публикация набрала почти 21 тыс. лайков.

«Сильная красота!»; «Какая же Вы красотка, милая Катенька»; «Обожаю цвет платья»; «Очень красивая», — комментируют публикацию подписчики.

Ранее Екатерина Шпица восхитила поклонников другой публикацией. На снимке звезда стоит у выкрашенной в серый цвет кирпичной стены. В неоднозначной позе звезда приклеена к стене широкой лентой серебристого цвета. Интимные части тела Шпица прикрыла черными табличками с надписью «цензура». В комментариях к посту артистка отметила, что ждала момента для публикации этой фотографии и вскоре сможет снять ленту не с откровенных частей тела, а со рта.