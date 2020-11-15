Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Шоу-бизнес
  /  Обновлено: 

Жена футболиста Тарасова похвасталась фигурой после рождения второго ребенка

Жена футболиста Тарасова похвасталась фигурой после рождения второго ребенка

Москва, 15 ноября. Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия показала, какой стала ее фигура после рождения второго ребенка. Результатами звезда похвасталась в Instagram.

Зимой этого года в семье Анастасии и Дмитрия Тарасовых родился второй ребенок. В новой публикации модель не стала скрывать, что после рождения малыша ее фигура изменилась. Однако Анастасия (до замужества — Костенко) быстро вернулась в прежнюю форму и раскрыла секреты похудения.

«Довольна своим телом, его отзывчивостью, собранностью мышц. Сами видите. Не бодибилдерша, конечно, но мне больше и не надо. Тем более я тут, оказывается, похудела», — написала модель.

Девушка разместила несколько снимков, часть из которых была сделана через полтора месяца после родов. На других фотографиях Тарасова демонстрирует идеальный пресс и тонкую талию.

Жена футболиста Тарасова похвасталась фигурой после рождения второго ребенка

Модель утверждает, что вернуться в прежнюю форму ей удалось благодаря спорту.

Ранее Футболист Дмитрий Тарасов рассказал, что выбрал имя для будущего сына.

Новости партнеров