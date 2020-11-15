Жена футболиста Тарасова похвасталась фигурой после рождения второго ребенка

Москва, 15 ноября. Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия показала, какой стала ее фигура после рождения второго ребенка. Результатами звезда похвасталась в Instagram.

Зимой этого года в семье Анастасии и Дмитрия Тарасовых родился второй ребенок. В новой публикации модель не стала скрывать, что после рождения малыша ее фигура изменилась. Однако Анастасия (до замужества — Костенко) быстро вернулась в прежнюю форму и раскрыла секреты похудения.

«Довольна своим телом, его отзывчивостью, собранностью мышц. Сами видите. Не бодибилдерша, конечно, но мне больше и не надо. Тем более я тут, оказывается, похудела», — написала модель.

Девушка разместила несколько снимков, часть из которых была сделана через полтора месяца после родов. На других фотографиях Тарасова демонстрирует идеальный пресс и тонкую талию.

Модель утверждает, что вернуться в прежнюю форму ей удалось благодаря спорту.

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