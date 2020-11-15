Бабушка сестер Хачатурян скончалась в московской больнице

Москва, 15 ноября. Мать бизнесмена Михаила Хачатуряна, убитого собственными дочерьми, скончалась в больнице. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

По предварительной информации, смерть Лидии Хачатурян наступила в ночь на субботу в одном из московских медучреждений. Известно об этом стало только сегодня. По данным собеседника агентства, тело женщины было обнаружено без признаков насильственной смерти.

По предварительной информации, скончавшейся является Л. М. Хачатурян. Внук женщины пока не подтвердил данную ситуацию. Точные причины смерти женщины выясняются.

Напомним, тело Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями было найдено в июле 2018 года в одной их московских квартир. Как полагает следствие, мужчину убили собственные дочери — Крестина, Ангелина и Мария. При этом три сестры Хачатурян заявили, что отец много лет издевался над ними. Позже девушки обвинили Михаила Хачатуряна в изнасиловании.

На данный момент суд над сестрами Хачатурян продолжается.