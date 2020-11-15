Кеосаян жестко раскритиковал Пашиняна за ситуацию в Нагорном Карабахе

Москва, 15 ноября. Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян жестко раскритиковал армянского премьера Никола Пашиняна за ситуацию в Нагорном Карабахе.

В передаче на Youtube-канале «Кеосаян daily» ведущий заявил, что премьер-министр Армении остался верным Соросу и по-прежнему слушается США, тогда как Вашингтон не хочет усиления влияния России в регионе.

«Пашинян — тварь и предатель, и останется таковым в памяти армянского народа навсегда», — эмоционально высказался Кеосаян.

Как считает ведущий, именно Пашинян виноват в том, что из-за влияния Запада не смог принять верные решения по Нагорному Карабаху, поэтому теперь на совести политика каждая капля крови, которую пролили бойцы Армении. Кеосаян также призвал зрителей задуматься, почему Пашинян не признает Арцах, а также не закупает новое вооружение и против участия России в миротворческом процессе.

Ранее сообщалось, что российская военно-транспортная авиация за последние сутки выполнила 23 рейса в Нагорный Карабах для переброски техники и миротворцев.