Вклады россиян растут на фоне пандемии

Москва, 15 ноября. Банковские вклады российских граждан прибавили в суммах на фоне коронавирусного кризиса, сообщают аналитики Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

По данным за прошедшие девять месяцев 2020 года средний размер вклада россиян увеличился на 9,4%, передают эксперты, несмотря на новости о том, что российские банки снижают проценты по депозитам, а граждане все чаще начинают регистрировать ИИС.

«Средний размер вклада физических лиц <...> на 1 октября 2020 года составил 188 тысяч рублей», — рассказывает агентство.

Причем крупные сбережения (более 3 млн рублей) росли чаще других. В сумме они прибавили 20,6%, а в количестве — 20,1%. Сообщается, что вкладов от 1,4 млн до 3 млн рублей стало больше на 14%.

Какие условия должны заставить банки повысить процентные ставки по вкладам, рассказало ранее Федеральное агентство новостей (ФАН). Многое зависит от эпидемиологической ситуации, уверены аналитики.