Военный эксперт развеял миф об американском «убийце» российских «Армат»

В обозримом будущем вряд ли армия США получит в свое распоряжение беспилотные боевые машины, способные нанести урон российскому танку «Армата». Об этом в интервью ФАН рассказал военный эксперт, полковник запаса, главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский.

Американское издание Breaking Defense накануне опубликовало статью по поводу того, что Пентагон рассматривает возможность вооружить свои сухопутные войска семейством беспилотных боевых машин Robotic Combat Vehicle (RCV). Должна появиться целая линейка, включающая в себя роботов от легкой машины-разведчика, вооруженного одной противотанковой ракетой, до 30-тонного беспилотного танка, ничем не уступающего по прочности 70-тонной основной боевой машине США M1 «Abrams».

Данную новость подхватил американский научно-популярный журнал Popular Mechanics. Журналисты издания заявили, что американские тяжелые машины RCV станут настоящими «убийцами» для российских «Армат» и китайских Type 99 (ZTZ-99). Отмечается, что новые боевые машины США будут выполнять самые опасные задачи, возложенные на солдат.

Федеральное агентство новостей связалось с военным экспертом Виктором Мураховским, чтобы он прокомментировал бахвальство американских изданий. По его словам, в обозримом будущем вряд ли армия США получит в свое распоряжение беспилотные боевые машины, способные нанести урон российскому танку «Армата».

«Я сильно сомневаюсь, что данные боевые машины скоро поступят на вооружение армии США, поскольку не вижу возможности в обозримом будущем автономного действия безэкипажных машин, которые бы принимали участие в сухопутных операциях на поле боя. Пока это никому не удалось реализовать. Кроме того, нет четкого пути, по которому можно было бы воплотить данную задумку в жизнь. На самом деле, в США разрабатывается целая линейка безэкипажных и опционально экипажных машин. Также ведутся работы по машине, способной заменить основной танк. Но все это на сегодняшний день существует в виде моделек и макетов», — заявил эксперт.

Виктор Мураховский считает, что на данный момент еще ни одной стране мира не удалось реализовать проект по созданию беспилотной машины, поскольку сегодня разработчики сталкиваются с проблемой ее автономности.

«Нужно понимать, что на такого рода машины можно воздействовать не только огневыми средствами, но и средствами радиоэлектронной борьбы, поскольку управлять ними будут либо дистанционно, либо автономно. На мой взгляд, под большим вопросом находится возможность автономного управления. На самом деле, американцы не являются первопроходцами в попытке создать некую «машину будущего», поскольку в России также ведутся такие разработки. Примечательно, что работы по созданию беспилотных боевых машин проходили еще в 30-е годы. Например, в России был разработан «Телетанк». Но на практике — в боевых действиях — беспилотные машины пока себя не оправдали. Заявления в прессе можно делать разные, но как говорится: «Война покажет, кто чего стоит». Сильно я сомневаюсь в автономности беспилотных боевых машин. Если посмотреть на современное поле боя, то там искусственный не способен справиться с обстановкой», — резюмировал эксперт.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что почему российская «Армата» осталась без «красных глаз».