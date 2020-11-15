В Крыму заявили, что Молдавия останется пророссийской даже без Додона

Молдавия останется пророссийской страной даже в случае смены власти — уж слишком сильно ее экономика «завязана» на РФ. Об этом в интервью ФАН заявил крымский политолог Владимир Джаралла.

В воскресенье, 15 ноября, в Республике Молдова проходит второй тур президентских выборов. Действующий президент Игорь Додон уже отдал свой голос на избирательном участке — за «независимость и государственность страны», как он сам позже заявил журналистам.

«Я голосовал за перемены к лучшему, нам нужны качественные перемены, а не шок и кризисы», — прокомментировал свою «галочку» в бюллетене молдавский лидер.

Его соперницей в электоральном противостоянии стала бывший премьер-министр страны и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду, которая победила в первом туре голосования с результатом 36,16% при результате Додона в 32,61%.

«Судя по нынешним показателям, его ситуация крайне тяжелая, — заявил Джаралла. — Поскольку никто из других кандидатов, оставшихся «за бортом» второго тура, не поддержал его, а сам он имеет довольно ограниченный электорат, обстановка для действующего президента складывается неблагоприятная».

Что же касается Майи Санду, то она, с одной стороны, получает поддержку своих бывших «коллег» по избирательной гонке, а с другой — имеет возможность привлечь к себе новые голоса, бравируя новыми «посулами и обещаниями», как и «положено в подобных кампаниях».

«Важно также и то, насколько развита волонтерская сеть у каждого из кандидатов, — заметил эксперт. — Или, проще говоря, насколько они способны контролировать происходящее «на поле», то есть подсчет голосов на избирательных участках».

Однако у Додона все еще есть шансы, добавил собеседник ФАН, и они довольно неплохие — однако большая часть СМИ в стране, по всей очевидности, работает на победу Санду.

«У политика всегда очень тяжелая судьба, когда он вынужден лавировать между различными силами, в результате чего он производит впечатление слабака, который все никак не может определиться с решением, — вздохнул Джаралла. — В итоге это действительно ослабило президента Молдавии».

Собеседник ФАН напомнил, что Додон довольно часто «играл на русском поле», что приводило к неоднократной поддержке со стороны Москвы.

«Но дальше все зависело от него, а с принятием самостоятельных решений он не справился, — вынес вердикт Джаралла. — Теперь перед Россией во весь рост встает совсем другая проблема: ей необходимо думать не о поддержке конкретного политического лидера, а о создании «системы». Люди слабы, каждого можно «подцепить на крючок» и перетащить на свою сторону, что уже не раз и не два случалось на наших глазах даже с самыми «надежными» союзниками».

По словам политолога, Москве необходимо выстроить такую систему взаимоотношений с Молдавией, при которой она могла бы иметь возможность работать с ее обществом, что позволило бы создавать крепкие «мосты», на которых и будет зиждиться дружба между двумя странами.

«Но эта задача требует более серьезного подхода, — заметил эксперт. — В данном же случае единственный результат, который нас интересует, это недопущение обострения в Приднестровье. В остальном все уже всем понятно: ориентация на Европу не принесла ни одной из стран бывшего СССР успеха. Попытки же выступать против России ведут, прежде всего, к убыткам для них самих».

Так что в отношении результатов выборов, добавил собеседник ФАН, Москва имеет довольно нейтральную позицию: кто бы ни стал президентом в Молдавии, ему все равно придется находить общий язык с РФ.