Опубликована обновленная карта проведения миротворческой операции в НКР

Москва, 15 ноября. Минобороны России опубликовало обновленную карту размещения российских миротворцев в НКР.

Российский миротворческий контингент продолжает развертывание сил в Нагорном Карабахе. С 10 ноября военно-транспортные самолеты выполнили 118 рейсов для переброски миротворцев и спецтехники в регион.

Российские военные уже выставили семь временных наблюдательных постов в Лачинском коридоре. 15 ноября военнослужащие появились в зоне ответственности «Север». Всего на сегодняшний день контроль за соблюдением перемирия ведется подразделениями миротворцев на девяти постах в южной зоне ответственности и девяти в северной.

К 20 ноября Россия также должна завершить создание межведомственного центра гуманитарного реагирования. Первые оперативные группы специалистов их погранслужбы ФСБ и МЧС уже прибыли в НКР.