Боярский ответил на призыв Меладзе игнорировать новогодние передачи

Москва, 15 ноября. Актер и певец Михаил Боярский отреагировал на заявление Валерия Меладзе о необходимости бойкотировать новогодние телепрограммы.

Предложение певца и продюсера Валерия Меладзе игнорировать участие в новогодних передачах стало своеобразным ответом на отмену мероприятий в период новогодних праздников из-за пандемии коронавируса.

Боярский в беседе с корреспондентом RT отметил, что ситуация, связанная с отменой новогодних мероприятий, является беспрецедентной — такого на памяти артиста еще не было. Однако, отмечает главный «Д"Артаньян» страны, прежде всего необходимо руководствоваться принципом «не навреди».

«Каждый думает, как может более правильно, так, чтобы не причинить другим вреда, — отметил Боярский. — Вот это единственное правило, которому должны следовать все мы: беречь близких, вот и все».

Ранее ФАН сообщил, что предложение Меладзе бойкотировать новогодние шоу нашло отклик в сердце известного российского актера и телеведущего Оскара Кучеры, который предложил также потребовать 75% налоговую скидку на фоне пустующих зрительных залов.