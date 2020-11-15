Зеленский опроверг слухи о миллионных счетах за лечение от коронавируса

Киев, 15 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слухи о трате миллионов гривен из бюджета на собственное лечение от коронавируса.

Он сообщил, что получает медицинскую помощь на равных условиях с другими пациентами. Политик опубликовал заявление в своем Telegram-канале.

Владимир Зеленский опроверг информацию о миллионных счетах за свое содержание в больнице Феофания, которые якобы оплачивают из украинского бюджета. Президент назвал сведения фейком, вброшенным политическими оппонентами. Информация позабавила главу государства.

Президент назвал хорошее настроение одним из важных условий выздоровления и поблагодарил конкурентов за повеселившее его сообщение.