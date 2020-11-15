Евгений Петросян порадовал фанатов кадрами со съемок новогоднего шоу

Москва, 15 ноября. Съемки новогоднего парада звезд проходят на телеканале «Россия-1». Юморист Евгений Петросян порадовал поклонников закулисными кадрами.

Отечественные телеканалы активно снимают передачи для новогоднего эфира. Праздничным настроением со съемок шоу для федерального канала «Россия-1» поделился юморист Евгений Петросян.

«Новогодний Парад звезд на канале «Россия-1». Сегодня завершающий день для этой передачи», — подписал снимок шоумен.

Артист отметил, что музыкальную программу снимали в течение пяти дней артисты, операторы и более ста человек съемочной команды. На фотографиях артист предстал в стильном образе. К клетчатому пиджаку юморист подобрал коричневую бабочку с анималистичным принтом. Последней публикацией в «карусели» стало видео, на котором рядом с Петросяном сидит его коллега по сцене артистка Елена Воробей. Вместе они двигаются под музыку, выпуская конфетти.

Поклонники отметили, что после пятой женитьбы шоумен заметно помолодел. Предположительно, теперь его стилем и внешним видом занимается молодая супруга Татьяна Брухунова. Новый образ, по мнению фанатов, очень подходит артисту.