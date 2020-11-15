Два брата погибли при пожаре в частном доме в Тверской области

Тверь, 15 ноября. Ночной пожар в деревне Корнеиха Тверской области унес жизни двух мужчин.

Возгорание в частном жилом доме привело к гибели родных братьев, сообщили в экстренных службах региона. Как стало известно, сигнал о пожаре в деревне Корнеиха поступил на пульт дежурного региональной службы пожарной охраны минувшей ночью.

Потушить источник огня удалось только к утру, после чего под завалами сгоревшего дома были обнаружены тела двоих мужчин. Выяснилось, что ими оказались проживавшие в доме с матерью братья 49 и 42 лет. Пожилая женщина смогла спастись из охваченного огнем здания. Пенсионерку госпитализировали с ожогами.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту пожара. Назначены необходимые экспертизы.