Врач рассказал, почему диабет может сделать человека инвалидом

Москва, 15 ноября. Диабет второго типа грозит организму последствиями и может сделать человека инвалидом. Врач Тимур Салахов объяснил, в чем кроется опасность этого заболевания.

Пациенту с сахарным диабетом такой диагноз может стать настоящим приговором, особенно если его не успевают вовремя выявить. Человек рискует потерять зрение, что может полностью перевернуть его жизнь с ног на голову, сказываясь на качестве жизни.

«Все дело в хронических осложнениях, который дает сахарный диабет: диабетическая ретинопатия, нефропатия, нейропатия, диабетическая стопа и другие. Все эти состояния опасны и могут инвалидизировать человека», — предупредил специалист по организации здравоохранения в беседе с ФАН.

Однако в России диспансерное наблюдение за больными сахарным диабетом устроено не слишком хорошо, несмотря на наличие большого количества требований к этой деятельности. Ранняя диагностика могла бы помочь избежать появления осложнений у таких пациентов.

«Я сам был свидетелем, нескольких запущенных случаев ретинопатии у диабетиков. Человек ослеп, так как не связывал свое состояние с сахарным диабетом, он думал, что зрение снижалось в связи со старостью», — привел случай из жизни Салахов.

Врач предложил решать проблему с помощью создания отдельной комплексной программы, которая поможет наладить процесс ранней диагностики. Реализовать ее можно на базе специализированных центров профилактики. К тому же с людьми необходимо постоянно проводить плановые беседы, чтобы распространять информацию об опасности диабета.