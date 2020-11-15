Внешние факторы создают помехи «резвому» усилению рубля

Москва, 15 ноября. Прогноз курса рубля на ближайшую перспективу дал ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

Пандемия нового коронавируса продолжает негативно влиять на общие настроения инвесторов и рынок нефти в частности. Также есть опасения, что Минфин РФ сократит предложение ОФЗ на своих размещениях в связи с досрочным выполнением плана заимствований. У банков появятся свободные средства, чтобы покупать валюту, отметил эксперты в комментарии «Свободной прессе».

На внешнем фронте вслед за выборами президента США возобновились споры демократов и республиканцев в Конгрессе о новом пакте помощи американской экономике. Первые настаивают на крупных тратах, а вторые не хотят раздувать бюджетный дефицит. Рано или поздно решение будет принято, и это создаст почву для новой волны укрепления рубля. На следующей неделе «резвого» усиления российской валюты ждать не стоит. Она будет торговаться в диапазоне 76,8−78 единиц за доллар и 90,8−92 за евро, заключил Кочетков.

Опрос ВЦИОМ показал, что интерес россиян к курсу рубля по итогам октября уступил лишь мартовскому показателю.