Создатель вакцины от COVID-19 объяснил, когда ждать спада пандемии в мире

Берлин, 15 ноября. Когда ожидать спада пандемии коронавируса в мире, рассказал гендиректор компании BioNTech Угур Сахин и сообщил о действии вакцины от инфекции.

Зима 2020–2021 года будет тяжелым периодом, так как препарат от коронавирусной инфекции еще не сможет оказать достаточного влияния для прекращения пандемии, объяснил Сахин. Спустя некоторое время высокоэффективная вакцина сможет сократить распространение коронавируса в два раза.

При благоприятной обстановке вакцинация покажет свое действие к концу 2021 — началу 2022 года. Это произойдет, если количество новых случаев инфекции снизится к лету, а количество прививок увеличится к осени следующего года.