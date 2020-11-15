Принц Уильям стал утешением для Кейт Миддлтон после неудачных отношений

Лондон, 15 ноября. Кейт Миддлтон, 38-летняя супруга герцога Кембриджского Уильяма, до знакомства с будущим супругом пережила тяжелое расставание с возлюбленным.

Болезненный для Миддлтон разрыв в отношениях произошел незадолго до ее поступления в Сент-Эндрюсский университет, абитуриентом которого стал и член королевской династии Уильям.

Как рассказала британским журналистам подруга герцогини, возлюбленные после расставания еще некоторое время пытались наладить отношения, однако вскоре приняли окончательное решение прекратить подобные попытки. Спустя какое-то время Миддлтон в стенах учебного заведения познакомилась с принцем Уильямом, общение с которым постепенно переросло в любовную связь.

Хоть герцогиню порой и критикуют за якобы холодный расчет и корыстный интерес, проявленные по отношению к обладателю «голубых кровей», подруга Миддлтон считает подобные заявления не чем иным, как обычными сплетнями: по ее словам, Миддлтон никогда не мечтала о жизни в полном соответствии с королевским протоколом — ее куда больше прельщали перспективы тихого и уютного семейного быта.

Ранее ФАН рассказал о главных критериях, которые Кейт Миддлтон и принц Уильям выдвигают к потенциальным домработницам. Решение расширить штат прислуги герцоги Кембриджские приняли ввиду отъезда из британской столицы на время школьных каникул.