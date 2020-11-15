Пенсионерам разъяснили нюансы получения надбавки за супруга

Москва, 15 ноября. Граждане могут получать доплату к пенсии в размере около 2000 рублей, рассказала сотрудник Пенсионного фонда России (ПФР) Анастасия Киреева.

Речь идет не только о выплатах за супруга/супругу с инвалидностью. Во-первых, важен факт нетрудоспособности (его приобретают все, кто достиг пенсионного возраста), а во-вторых — факт иждивения. Неработающему пенсионеру может не хватать собственных средств для удовлетворения важных потребностей, а значит, ему требуется помощь, объяснила Киреева в своем блоге на «Яндекс.Дзен».

Главное, доказать в ПФР, что человек содержат своего мужа/жену из собственных средств, предоставив расходные документы (чеки из аптеки, магазинов, больниц и т. п.). Киреева подчеркнула, что подать документы на увеличение пенсии пожилые люди могут только в случае официального брака.

Важно помнить, что с начала 2021 года пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».