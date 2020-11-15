Житель Уфы ударил друга ножом в живот за обидную шутку

Уфа, 15 ноября. Житель Уфы едва не отправил на тот свет друга за неудачную шутку. Остряк получил удар ножом в живот, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Инцидент произошел в микрорайоне Сипайлово. Раненого мужчину доставили в больницу. Медики сообщили о случившемся в полицию. На место ЧП выехали правоохранители. В результате следственно-оперативных работ был задержан 36-летний приятель 46-летнего пострадавшего.

При дальнейшей проверке стало известно, что друзья выпивали. Внезапно старший из них пошутил над младшим, но так обидно, что тот схватил нож и ударил им друга в живот.

Интересно, что раненый уфимец простил своего приятеля и теперь как можно скорее выздороветь. Его обидчивый друг стал фигурантом уголовного дела и находится под подпиской о невыезде.