Миру предрекли народный бунт из-за коронавируса

Лондон, 15 ноября. Издание Bloomberg предсказало массовые волнения по всему миру из-за коронавируса.

Издание ссылается на эпидемию чумы в Англии в 1625 году. Тогда местный поэт описывал массовые беспорядки на улицах Лондона, которые произошли из-за строгих мер, введенных властями. Аналогичный случай произошел спустя 33 года. Тогда власти не смогли защитить от заразы менее привилегированные слои населения, и крестьяне вышли на улицы.

Ранее врач рассказал, сколько проживет коронавирус. Специалист считает, что человек еще неоднократно столкнется с вирусом, и коронавирус пройдет через несколько человеческих поколений.