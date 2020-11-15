Беременная невестка Валерии рассказала об отношениях с семьей молодого мужа

Москва, 15 ноября. Молодая невестка певицы Валерии Лиана Шульгина откровенно ответила на вопросы подписчиков по поводу отношений со звездной семьей своего мужа.

Пользователи социальной сети Instagram поинтересовались, как складываются отношения блогера и модели Лианы Шульгиной с родителями мужа — продюсером Иосифом Пригожиным и певицей Валерией. Девушка откровенно рассказала, что не может ежедневно видеться с новыми родственниками.

«У Арсения прекрасная семья! У нас очень хорошие отношения. Когда они находятся в Москве, мы стараемся как можно чаще видеться», — рассказала беременная модель.

При этом Шульгина уточнила, что им удается часто общаться с ее родителями, поскольку они живут в одном доме.

Супруга младшего сына Валерии уже на восьмом месяце беременности. Большую часть срока молодые родители скрывали от общественности наследника. Тайну раскрыл Арсений Шульгин, опубликовав кадры с семейной фотосессии, на которой его супруга предстала с округлившимся животом.