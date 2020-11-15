Переборщившая с фотошопом Рудковская похвасталась идеальной кожей

Москва, 15 ноября. Популярный российский продюсер и бизнес-леди Яна Рудковская в очередной раз стала объектом гнева пользователей в соцсети.

Новые фотографии продюсера Яны Рудковской расстроили ее истинных поклонников. На публикациях звезда предстала с излишне «выглаженным» лицом. Артистка выложила серию снимков в новом платье. Продюсер позирует в разных локациях, подставляя лицо крупным планом в камеру.

«Воскресенье вечер», — кратко подписала «карусель» снимков Рудковская.

Поклонники в очередной раз остались недовольны качеством опубликованных кадров. Многие уверены, что продюсер не готова принимать свою истинную внешность, поэтому перед публикацией не один час редактирует лицо до «идеального» вида.

«Выпендрила. Ничего естественного»; «Как много фотошопа. Нельзя настолько себя не любить, Яночка. Где ваша естественность?»; «Идеальным в фотошопе ты не будешь. Мне кажется, вы себя слишком мало любите и не хотите принимать, что не молодеете с каждым днем», — заявили пользователи Instagram.

Несмотря на постоянную агрессию от подписчиков, Рудковская не закрывает комментарии. Больше половины пользователей соцсети всегда с восторгом воспринимают любые фотографии и с особым вниманием следят за ее жизнью.