Шукшина обвинила ток-шоу в уничтожении Джигарханяна

Москва, 15 ноября. Известная российская актриса и ведущая Мария Шукшина рассказала трогательную историю о покойном Армене Джигарханяне и назвала виновных в его смерти.

Известные ток-шоу буквально отнимали жизнь у российского актера Армена Джигарханяна, об этом заявила актриса Мария Шукшина. Звезда неоднократно негативно высказывалась о телепрограммах, где люди обсуждают друг друга, устраивая «стирку грязного белья».

«Отожрала годы жизни эта ТВ-помойка у Армена Борисовича, и ведь снова слетятся стервятники и будут обсуждать то, что по законам этики (да кто там помнит это слово!) обсуждать на всю страну нельзя», — приводит слова Шукшиной издание «Царьград».

Бывшая ведущая передачи «Жди меня» поделилась историей, которая произошла в 1994 году. Вместе с Джигарханяном актриса поехала в США. Многие отечественные звезды активно покупали американские товары, поскольку для них это было «в новинку». Шукшина была поражена тем, что известный актер повез домой не модные джинсы или технику, он в первую очередь покупал корм для своего кота.