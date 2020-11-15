Авиация ВС РФ выполнила 23 рейса в Нагорный Карабах за сутки

Москва, 15 ноября. Российская военно-транспортная авиация за последние сутки выполнила 23 рейса в Нагорный Карабах для переброски техники и миротворцев.

Всего российская авиация выполнила с 10 ноября 118 самолетных рейсов, уточнили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Сейчас развертывание российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе продолжается, штаб расположен в Степанакерте.

Создание межведомственного центра гуманитарного реагирования завершится в Нагорном Карабахе к 20 ноября. В состав центра также войдут подразделения МЧС и пограничной службы ФСБ РФ.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, переброска сил Пограничной службы ФСБ и МЧС проходит в рамках наращивания средств по контролю перемирия в Карабахе.