Ксения Собчак вернулась к образу яркой блондинки

Москва, 15 ноября. Светская львица и телеведущая Ксения Собчак после многочисленных экспериментов с внешностью вернулась к привычному имиджу яркой блондинки.

Результаты похода в салон красоты 39-летняя ведущая популярного YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» продемонстрировала на просторах личного микроблога в социальной сети Instagram. Селебрити на размещенном снимке запечатлена в салоне автомобиля в джинсовой рубашке и светлом пальто; взгляд ее голубых глаз, щедро подведенных черной тушью, устремлен куда-то вдаль, за линию горизонта.

Основной акцент на фото Собчак сделала на собственных волосах: как отметила сама телеведущая, она не ошиблась, приняв решение вернуться «в яркий блонд». При этом звезда поинтересовалась у фолловеров: «А вы как считаете?».

Женская половина фанатской аудитории Собчак осталась в полном восторге от ее преображения. Поклонники отметили, что светская львица попала в руки настоящего мастера своего дела, а также визуально помолодела на пару-тройку лет.

«Вы попали в руки профессионала!!!»; «Красивая, эффектная — вам очень идет»; «Очень круто!!! Вам идет, это однозначно ваш цвет. Вот эти попытки натурального мышиного цвета накидывали вам пару-тройку лет! А сейчас вы просто блеск», — отмечают поклонники Собчак в комментариях под фотографией.

Как накануне сообщил ФАН, публицист и блогер Лена Миро иронично назвала залысины Ксении Собчак главным событием престижной премии GQ. По мнению автора высказывания, светская львица устала скрывать залысины «под сопельками обломанных волосиков».