Тело ушедшего под лед рыбака нашли в Башкирии

Уфа, 15 ноября. Рыбак, утонувший в Башкирии, был найден вмерзшим в лед на озере Атавды.

Погибшего мужчину обнаружили жители Абзелиловского района. Они увидели на озере Атавды лежащего без признаков жизни рыбака, тело которого почти полностью вмерзло в лед, и рассказали о страшной находке правоохранителям.

Через некоторое время стражи порядка изучили место ЧП и организовали по факту случившегося доследственную проверку. По одной из версий, погибший мужчина приехал на озеро, чтобы порыбачить. Отдалившись во время ловли на значительное расстояние от берега, он не почувствовал, как лед под ногами начал трещать, и продолжил путь, а потом в какой-то момент все же ушел под воду.