Сексолог опасается за здоровье Заворотнюк из-за слухов об изменах мужа

Москва, 15 ноября. Состояние здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк может резко ухудшиться на фоне широкого распространения слухов об изменах ее мужа Петра Чернышева.

После долгой борьбы с раком известная актриса Анастасия Заворотнюк наконец чувствует себя лучше. Близкие и друзья артистки опасаются, что ее состояние могут подорвать домыслы СМИ о частых изменах супруга Петра Чернышева.

Клинический психолог Елена Перелыгина рассказала, что последнее время в светской тусовке активно распространяются сведения о многочисленных интрижках фигуриста при «лежачей» жене.

«Многие в кулуарах шептались, что Настя уже не жилец, а Петя со своими сексуальными аппетитами непрочь отведать свежего «мяса». Мол, он не гнушается близким общением с симпатичными девушками», — рассказала сексолог.

В тот момент не было никакой точности в прогнозах на лечение звезды ситкома «Моя прекрасная няня». Перелыгина считает, что измены нельзя сравнивать с любовью, поскольку интрижками Чернышев мог удовлетворять физическую потребность.

«Я переживаю, что, выйдя в свет, Заворотнюк может получить много лишней тяжелой информации, которая послужит серьезным ударом по ее неокрепшей психике и впоследствии наложит отпечаток на здоровье», — отметила специалист со СМИ.

Чернышеву сексолог рекомендует направить все свое сексуальное желание на вернувшуюся домой Заворотнюк, тем самым показав свои чувства и желания.