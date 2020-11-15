Россияне рассказали об испорченном здоровье после самолечения COVID-19

Москва, 15 ноября. Самолечение при коронавирусной инфекции способно привести к ряду негативных последствий и стоить человеку здоровья.

Например, может появиться сыпь, тошнота или даже гастрит. Россияне рассказали, как самостоятельное лечение привело к проблемам со здоровьем, пишет «Газета.Ru».

23-летний житель Тулы Александр признался, что начал принимать антибиотики сразу после того, как узнал о заражении коронавирусом. На пятый день приема препаратов мужчина почувствовал сильную боль в желудке. Врач диагностировал у него гастрит, который сразу принял хроническую форму.

«Теперь мне с этим жить, так что от антибиотиков без надобности советую держаться подальше», — сказал он.

36-летняя Вера из Твери в качестве профилактики стала принимать витамин D без консультации с терапевтом. Через некоторое время на лице появилась сыпь, а затем начали проявляться и другие симптомы: постоянная жажда, запоры и тошнота. Женщина все равно заразилась коронавирусом, и при этом инфекция серьезно отразилась на ее почках. Выяснилось, что причиной этому стал именно бесконтрольный прием витамина D.

30-летняя петербурженка Дана рассказала, что в попытке вылечить COVID-19 принимала гормональные препараты. Она смогла победить болезнь, однако после отмены таблеток стала мучиться от постоянного высокого давления, головокружения и тошноты. Обследования показали, что у женщины повысился уровень сахара в крови из-за бездумного приема гормонов.