Заболотный выйдет в основном составе сборной России в матче против Турции

Стамбул, 15 ноября. Европейская футбольная ассоциация опубликовала на официальном сайте стартовый состав сборной России по футболу.

Российские футболисты Роман Зобнин и Антон Заболотный выйдут на поле в основном составе в матче против сборной Турции. Футбольный матч между командами пройдет в рамках группы B3 в Стамбуле.

Зобнин ранее пропустил матч со сборной Молдавии из-за небольшого повреждения. Для поклонников Заболотного вызов в сборную стал неожиданностью — футболист больше двух лет не выступал на матчах национального масштаба. Игра против турок станет десятой в карьере спортсмена.

Тренер Станислав Черчесов утвердил состав сборной России, в него вошли: вратарь Маринато Гилерме, Георгий Джикия, Федор Кудряшов, Андрей Семенов, Юрий Жирков, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Денис Черышев, Алексей Миранчук, Антон Заболотный. Роль капитана возьмет на себя Джикия, заменив на этой позиции временно отстраненного Артема Дзюбу.