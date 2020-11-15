Задержанных в Минске российских журналистов отпустили из РУВД

Минск, 15 ноября. Российских журналистов, задержанных в Минске, отпустили из РУВД, сообщил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Ранее сотрудники дипмиссии выяснили обстоятельства задержания российских журналистов в Минске. В городское отделение РУВД доставили корреспондентов ТАСС Юрия Шамшура, МИА «Россия сегодня» Татьяну Ильясову и агентства «Интерфакс — Запад» Светлану Совко. Сразу после задержания посольство РФ запросило у полиции информацию о причинах случившегося, так как у представителей СМИ была аккредитация, которая позволяет выполнять профессиональные обязанности на территории страны.

Днем спикер МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российское посольство в Белоруссии занимается ситуацией с задержанием журналистов из РФ в Минске.