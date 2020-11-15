После липового ремонта дорог мэром Волгодонска заинтересовались следователи

Ростов-на-Дону, 15 ноября. Главу администрации Волгодонска Виктор Мельникова стал фигурантом дела о превышении полномочий в сфере ЖКХ.

По данным источника ФАН, Мельников подозревается в том, что в 2017 году он распорядился, чтобы директор департамента строительства и городского хозяйства Волгодонска подписал акты приемки работ по ремонту дорог, хотя фактически они выполнены не были, но при это их полностью оплатили в размере 16 млн рублей.

Ранее ФАН сообщал об аресте мэра Томска Ивана Кляйна, известного также под прозвищем Пивной мэр. Он также подозревается в превышении полномочий. В день задержания Кляйна, 13 ноября, его жена пыталась тайно передать водителю мужа номера счетов, на которых хранится около двух млрд рублей, но правоохранители помешали сделать это.



