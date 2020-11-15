Пилотам Ан-124 пришлось экстренно сажать самолет из-за отказа электроники

Новосибирск, 15 ноября. Пилоты грузового самолета Ан-124, выкатившегося за пределы ВПП в Толмачево, экстренно посадили его без использования электронных систем.

Руководитель отдела по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ Роман Глуховеров рассказал журналистам, что у самолета отказал один из четырех двигателей. Вслед за этим на борту перестали работать средства связи и все электронные системы. Командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке, руководствуясь визуальным наблюдением.

Утром 13 ноября Ан-124 авиакомпании «Волга-Днепр» вылетел в Вену из Новосибирска, но совершил вынужденную посадку в аэропорту и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 300 м. На борту грузового самолета находились 84 тонны автозапчастей. Транспортная прокуратура проводит проверку.