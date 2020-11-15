Политолог рассказал, как Россия ответит на наступление ВСУ в Донбассе

Москва, 15 ноября. ВСУ перед Новым годом могут пойти в масштабное наступление в Донбассе, считает политолог Руслан Осташко.

Агрессия киевских силовиков в Донбассе может быть связана с потерей международного интереса к Украине. Осташко считает, что Киев сильно обижен из-за того, что тема Крыма и Донбасса никому не интересна, передают Nation News.

«Украинская власть привыкла, что она находится в центре внимания, так как «защищает», как они любят говорить, всю Европу от РФ. А сегодня по факту Украина никому неинтересна», — уверен политолог.

Нельзя исключать сценарий силовой операции в Донбассе. Политолог напомнил о недавних заявлениях украинских политиков, которые рассказывали о подготовке новых выборов и демилитаризации Донбасса.

«Есть все основания предполагать, что Киев планирует перед Новым годом провести военную операцию по принуждению Донбасса к «возращению на родину», — считает Осташко.

Украинские власти также осознают, что Россия может ввести свои войска в случае нарушения Минских соглашений.

«Кроме того, Россия по примеру Карабаха может ввести в Донбасс миротворцев. И тогда ни одна муха там не пролетит с оружием», — уверен эксперт.

Осташко говорит, что у Киева нет проблем с оценкой рисков, однако страна готова на все, чтобы привлечь к себе внимание.