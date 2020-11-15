Литва получила третий за месяц груз СПГ из России

Вильнюс, 15 ноября. Литва получила очередной груз сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом свидетельствуют данные на портале Marinetraffic, пишет Baltnews.

Отмечается, что судно-газовоз Coral Favia, если опираться на информацию о графике компании, прибыло в порт Клайпеды. Именно на нем совершаются регулярные рейсы в Литву. Сейчас газовоз находится у терминала СПГ–Independence и ожидает отгрузки.

Замгендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач ранее заявил, что именно граждане Литвы заплатили за переход страны на СПГ. Он пояснил, что республика «летом покупала СПГ через Клайпедский терминал, а зимой вынуждена была переходить на трубопроводный газ». «Основной поставщик по трубопроводу — это «Газпром», часть приходит из латвийского хранилища, но он все равно российского происхождения», — констатировал Алексей Гривач.

Он напомнил, что Норвегия и Россия являются основными поставщиками СПГ в Литву, которая подписала с ними долгосрочные соглашения. Сжиженный природных газ из США приходит по спотовым договором отдельными партиями.

Литва ранее объявила о желании снизить свою зависимость от энергопоставок из Российской Федерации, однако на деле все оказалось иначе. Вильнюс продолжил закупать российский сжиженный природный газ. Генеральный директор АО «НафтаГаз» Ислам Назаралиев в комментарии ФАН объяснил, что сложившаяся ситуация говорит о растущей роли российского СПГ на европейском рынке.