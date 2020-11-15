Отдыхающего на Мальдивах Тарзана сравнили с «королевой шпагата» Волочковой

Москва, 15 ноября. Эксцентричные выходки танцора экзотического танца Сергея Глушко сравнили с поведением известной балерины Анастасии Волочковой.

После скандалов с изменами певице Наташе Королевой артист Сергей Глушко, известный как Тарзан, отправился отдыхать на Мальдивы. Ежедневно артист публикует откровенные снимки, напомнив фолловерам в соцсети Instagram скандально известную балерину Анастасию Волочкову.

На фотографии Глушко стоит под пальмой, раскинув руки в стороны. Из одежды на Тарзане только свободное парео, прикрывающее интимные части тела. Поклонники искренне возмутились такими фотографиями, призывая артиста «взять себя в руки» и «включить голову».

«Рубрика: советы Волочковой — как не потерять популярность в пандемию»; «Тарзанулся, одним слов... А что ему еще делать??»; «Раздражает этот вечно голый. Вслед за королевой шпагата совсем стыд потерял», — отметили пользователи Instagram.

В Сети пользователи уже давно окрестили балерину Анастасию Волочкову «королевой шпагата» за ее неуемное желание на каждой фотографии продемонстрировать свою растяжку.